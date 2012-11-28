Головний редактор Le Monde помер на робочому місці

Як повідомляють «Вести.ру» з посиланням на The Guardian, Е.Ізраелевичу, який перебував на робочому місці в редакції видання в XIII окрузі Парижа, стало зле. Колеги викликали йому швидку і спробували надати першу допомогу. Журналіста було доставлено до лікарні, де медикам залишалося лише констатувати його смерть.

Свою кар'єру в Le Monde Е.Ізраелевич почав у 1984 році з посади репортера і через 16 років очолив щоденне видання. У 2000 році він звільнився з газети і взяв на себе керівництво бізнес-виданнями La Tribune і Les Echos. У лютому 2011 року Е.Ізраелевич повернувся в Le Monde, зайнявши не тільки пост головного редактора, а й голови ради директорів.