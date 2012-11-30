СК Росії заявляє, що опозиціонери готували «кольорову революцію»

Слідчий комітет Росії заявляє, що опозиціонери навчалися за кордоном організації масових безладів для повалення державного ладу на прикладі «кольорових революцій» в інших країнах.

Про це йдеться в переданому УНІАН повідомленні Слідчого комітету РФ.

«За цей час слідством одержані й інші неспростовні докази, зокрема свідків, які підтверджують серйозність намірів фігурантів кримінальної справи організувати масові безлади в країні. Зокрема, у слідства є дані про те, що прихильники фігурантів цієї кримінальної справи проходили спеціальну підготовку за межами Російської Федерації з навчання організації та проведення масових безладів з метою повалення державного ладу на прикладі організації «кольорових революцій» в інших країнах», - говориться в повідомленні.

Зазначається, що, крім показаного в ефірі й вже відомого всім відео, «слідство як речові докази має в своєму розпорядженні й інші матеріали, що підтверджують неодноразове спілкування фігурантів кримінальної справи, зокрема Леоніда Развозжаєва, Сергія Удальцова і Костянтина Лебедєва, з іноземними громадянами, серед яких і Гіві Таргамадзе, на тему організації масових безладів у Росії. Після одержання результатів відповідних експертиз фрагменти цих матеріалів будуть обов'язково обнародувані».

У повідомленні також зазначається, що Головним слідчим управлінням Слідчого комітету Росії продовжується розслідування кримінальної справи за фактом приготування до організації масових безладів.

Як повідомляв УНІАН, активіст «Лівого фронту» Л.Развозжаєв разом із координатором «Лівого фронту» С.Удальцовим і К.Лебедєвим є фігурантом кримінальної справи за статтею "підготовка до організації масових безладів", яку було порушено після перевірки фактів, викладених у фільмі "Анатомія протесту-2".

Автори фільму, що вийшов на НТВ, стверджують, що опозиція готувала силове захоплення влади на кошти з-за кордону. У фільмі було показано відеозйомку, де С.Удальцов і його соратники нібито розмовляють з тодішнім головою парламентського комітету Грузії з оборони і безпеки Г.Таргамадзе. Як стверджують автори фільму, останній має досвід підготовки "кольорових революцій" у Грузії, Україні та масових безладів у Білорусі.