У Соборі Паризької Богоматері інтронізували греко-католицького екзарха

Як повідомили УНІАН у прес-службі Українського Католицького Університету (м.Львів), Божественну Літургію очолив Глава УГКЦ Блаженніший Святослав (Шевчук).

Як зазначається у повідомленні, участь у церемонії інтронізації взяли Архиєпископ Парижа Кардинал Андре Вент-Труа та Кардинал Крістоф Шенборн. На урочистій Літургії співслужили єпископи та десятки священиків УГКЦ з різних країн світу, представники Католицької та Православних церков. Богослужіння супроводжував хор Львівської духовної семінарії Cвятого Духа та Українського католицького університету «Стрітення».

Урочистості розпочались пішою ходою від головної церкви греко-католиків у Парижі – катедри святого Володимира, до собору Нотр-Дам. У Париж на інтронізацію єпископа Бориса (Ґудзяка) з’їхалися паломники з України та усього світу. Собор Паризької Богоматері, який може умістити три тисячі осіб, був наповнений вщент.

Довідка УНІАН. Апостольський екзархат для українців у Франції — екзархат Української Греко-Католицької Церкви з осідком у Парижі, який був заснований 22 липня 1960 р. Охоплює всіх вірних УГКЦ, які проживають на території Франції, Бельгії, Нідерландів, Люксембургу та Швейцарії. Територія екзархату поділена на 18 парафій. Станом на 2010 р. екзархат налічував 20 тис. вірних.