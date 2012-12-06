Противники єгипетського президента палять офіси ісламістів

Про це повідомив керівник служби швидкої допомоги Єгипту.

За словами чиновника, випадків загибелі в сутичках поки не зафіксовано. Обстановка навколо резиденції єгипетського президента в Каїрі залишається напруженою. Супутникові телеканали, які ведуть пряму трансляцію, показують палаючі автомобілі, повідомляється, що підпали організували представники радикальних молодіжних угруповань, опозиційних президентові Мурсі.

У середу ввечері площу перед палацом зайняли ісламісти, ліквідувавши наметовий табір супротивників Мурсі. Світські організації мали намір протестувати біля президентського палацу до повного задоволення своїх вимог. У п'ятницю представники ліберально-демократичних рухів, в разі не задоволення їхніх вимог, планували організувати біля резиденції Мурсі акцію під назвою'' Червона картка'' і змусити главу країни подати у відставку.

Тим часом, передає РІА "Новости", надходять повідомлення про напади на штаб-квартири руху "Брати-мусульмани" в різних провінціях країни. Опоненти фактично правлячої в країні організації, вихідцем з якої є Мухаммед Мурсі, підпалили офіси ісламістів у містах Суец та Ісмаїлія.