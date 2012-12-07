США здійснили експериментальний субкритичний неядерний підземний вибух
10:14, 07 грудня 2012Світ
2313 0
Фахівці в США провели субкритичний неядерний підземний експериментальний вибух на полігоні в штаті Невада.
Вибух здійснили на полігоні Невада. Фото http://lenta.ru
Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на агентство Франс Прес. Здійснений вибух, який отримав назву Pollux, став 27-м за рахунком експериментом такого плану. Попередній - Barolo B - був здійснений у лютому 2011 року.
Представники міністерства енергетики США заявили, що метою подібних експериментів є збір наукової інформації, яка буде багато в чому сприяти " безпеці та ефективності національної ядерної зброї".
У ході експерименту вивчається поведінка плутонію в умовах дії на нього великої кількості вибухівки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter