США здійснили експериментальний субкритичний неядерний підземний вибух

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на агентство Франс Прес. Здійснений вибух, який отримав назву Pollux, став 27-м за рахунком експериментом такого плану. Попередній - Barolo B - був здійснений у лютому 2011 року.

Представники міністерства енергетики США заявили, що метою подібних експериментів є збір наукової інформації, яка буде багато в чому сприяти " безпеці та ефективності національної ядерної зброї".

У ході експерименту вивчається поведінка плутонію в умовах дії на нього великої кількості вибухівки.