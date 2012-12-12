Родина медсестри, яка вчинила самогубство, отримає півмільйона доларів
Австралійська радіостанція 2Day FM, ведучі якої розіграли британську медсестру, яка згодом покінчила з собою, виплатить родині загиблої компенсацію в розмірі 500 тисяч доларів.
Як повідомляє ABC News, гроші отримають чоловік і двоє дітей Джасінто Салданьї.
У заяві, поширеній радіостанцією,зазначається, що таким чином організація сподівається підтримати сім'ю покійної "в цей важкий час".
Крім того, керівництво 2Day FM прийняло рішення закрити програму, в рамках якої ведучі розіграли медсестру.
46-річна Джасінто Салданья, нагадує Лента.ру, працювала в лондонській лікарні імені короля Едуарда VII, де на початку грудня зі скаргами на токсикоз лежала дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон. 4 грудня в лікарню подзвонили жінка і чоловік, вони представилися королевою Єлизаветою II і принцом Чарльзом і спитали про здоров'я герцогині Кембриджської. Пізніше з'ясувалося, що це був розіграш, організований ведучими австралійської радіостанції.
Через три дні Салданья, яка відповіла на дзвінок радіоведучих, була виявлена мертвою. За попередніми даними, вона покінчила з собою.