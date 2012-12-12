Родина медсестри, яка вчинила самогубство, отримає півмільйона доларів

Як повідомляє ABC News, гроші отримають чоловік і двоє дітей Джасінто Салданьї.

У заяві, поширеній радіостанцією,зазначається, що таким чином організація сподівається підтримати сім'ю покійної "в цей важкий час".

Крім того, керівництво 2Day FM прийняло рішення закрити програму, в рамках якої ведучі розіграли медсестру.

46-річна Джасінто Салданья, нагадує Лента.ру, працювала в лондонській лікарні імені короля Едуарда VII, де на початку грудня зі скаргами на токсикоз лежала дружина принца Вільяма Кейт Міддлтон. 4 грудня в лікарню подзвонили жінка і чоловік, вони представилися королевою Єлизаветою II і принцом Чарльзом і спитали про здоров'я герцогині Кембриджської. Пізніше з'ясувалося, що це був розіграш, організований ведучими австралійської радіостанції.

Через три дні Салданья, яка відповіла на дзвінок радіоведучих, була виявлена ​​мертвою. За попередніми даними, вона покінчила з собою.