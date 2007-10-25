Саакашвілі: у нас буде армія, якої не було за всю історію

Президент Грузії Михайло Саакашвілі вважає, що недоброзичливці Грузії хочуть усунути нинішній грузинський уряд і нав`язати країні ідею нейтралітету. "У наших недоброзичливців кілька головних цілей. Одна - позбавитися сьогоднішнього уряду країни... Друга - вони хочуть підкинути Грузії ідею нейтралітету", - заявив М.Саакашвілі сьогодні на зустрічі з випускниками Військової академії Грузії.

Однак, за його словами, періоди так званого нейтралітету Грузія пройшла як за часів Георгіївського трактату, так і в 1920-і роки, і в обох випадках вона була окупована і поневолена Росією.

Тому, пояснив грузинський президент, недоброзичливці хочуть, щоб у Грузії не було ні армії, ні озброєння. "Але наша відповідь на це тверда: у нас буде сучасна, нечисленна, але добре оснащена армія, така, якої у Грузії не було впродовж всієї історії", - заявив М.Саакашвілі. Водночас він підтвердив, що Грузія залишиться вірною принципам демократії і добросусідства, але при цьому "нікому не дасть зобов`язань, які потім зв`яжуть руки".

М.Саакашвілі також повідомив, що Грузія формує збройні сили за новим принципом і залучає до служби в армії кращих випускників вузів, людей з науки, які знають іноземні мови. Крім того, Грузія купує дорогу військову техніку, щоб армія країни відповідала сучасним стандартам.

РосБізнесКонсалтинг