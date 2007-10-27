Від глобального потепління США горять, а Росія потопає

Кількість великих лісових пожеж у Західній півкулі істотно зросла з середини 1980-х через глобальні зміни клімату, повідомляється в науковому дослідженні, оприлюдненому в науковому журналі Science.

Також зазначається зростання тривалості сезону пожеж: в середньому за період з 1987 по 2003 рік вона збільшилася на 78 днів - або на 64% - і сягла майже 200 днів.

За словами одного з авторів дослідження, існує зв`язок між раннім настанням весни і підвищеним ризиком виникнення пожеж. "Чим раніше наступає весінньо-літній сезон, тим більше висихає рослинність, створюючи сприятливе середовище для виникнення пожеж і їх поширення", - зазначає він.

У США тенденція до збільшення частоти пожеж найбільш помітна в штатах Орегон, Каліфорнія, Айдахо, Монтана та Аляска.

Водночас учений зауважив, що поки не встановлено прямого зв`язку між глобальним потеплінням і збільшенням сили й тривалості вітрів Санта Ана, які стали основним чинником швидкого поширення вогню в південній частині Каліфорнії, де протягом останніх кількох днів горять майже 2 тисячі квадратних кілометрів лісу.

Відмічено, що вологі зими 2005 і 2006 років забезпечили бурхливе і рясне виростання різноманітних рослин, що також сприяє швидкому збільшенню площі горіння при виникненні спалаху в суху і спекотну погоду, йдеться в повідомленні.

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Підвищення температури грунту, танення шару вічної мерзлоти становить для Росії головну загрозу при тому швидких темпах глобального потеплення, вважає президент Світової метеорологічної організації (СМО), керівник Федеральної служби з гідрометеорології та моніторингу навколишнього середовища Росії (Росгідромет) Олександр Бедрицький.

Він очолював російську делегацію в передмісті індонезійської столиці Богоре на підготовчій неофіційній зустрічі на рівні міністрів 34 провідних країн світу з питань змін клімату.

На зону вічної мерзлоти припадає 60% території Росії, і танення загрожує руйнуванням інженерних споруд: газопроводів, нафтопроводів, залізниць, мостів, будинків, зазначив співрозмовник агентства в інтерв`ю РІА Новости.

Стратегічний прогноз змін клімату та впливу цих змін на різні сектори економіки грунтується на тому, що динаміка зростання температур збережеться, сказав голова Росгідромету.

"Ми чекаємо, що до 2010-2015 років середньорічна температура по Росії зросте на 0,6 градуса, - наголосив він. - Це дуже багато, оскільки за ціле XX століття глобальна температура зросла в середньому на 0,72 градуса, а в Росії - майже на один градус - за сто років! А тепер ми чекаємо зміну на 0,6 градуса вже в 2010-2015 роках по відношенню до 2000 року".

Крім танення мерзлоти, серйозною загрозою для Росії є й нагрівання боліт. Вони містять метан, і при зростанні температури він у великих кількостях починає надходити в атмосферу, пояснив співрозмовник агентства.

"Загалом, у нормальній ситуації природним регулятором цього процесу виступає саме довкілля, - зауважив він. - Відхилення і коливання відбуваються з різних причин, та й потепління були неодноразово, просто не було таких темпів зростання, які ми спостерігаємо нині".