ЗМІ: 26 мільйонів європейців не мають роботи
17:50, 08 січня 2013Світ
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Станом на кінець осені у зоні обігу спільної валюти було зареєстровано понад 26 млн безробітних.
26 мільйонів європейців не мають роботи
Як повідомляє Еuronews, найтяжче знайти роботу молоді. У віці до 25 років роботи не має кожен четвертий європеєць.
Безробіття в єврозоні за підсумками листопада знову оновило рекорди, сягнувши 11,8%. У жовтні показник був на 0,1% меншим. Найгірша ситуація в Іспанії, Греції та Португалії. Взірець єврозони – Австрія з показником у 4,5%.
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