ЗМІ: 26 мільйонів європейців не мають роботи

17:50, 08 січня 2013
Світ
786 0

Станом на кінець осені у зоні обігу спільної валюти було зареєстровано понад 26 млн безробітних.

26 мільйонів європейців не мають роботи

Як повідомляє Еuronews, найтяжче знайти роботу молоді. У віці до 25 років роботи не має кожен четвертий європеєць.

Безробіття в єврозоні за підсумками листопада знову оновило рекорди, сягнувши 11,8%. У жовтні показник був на 0,1% меншим. Найгірша ситуація в Іспанії, Греції та Португалії. Взірець єврозони – Австрія з показником у 4,5%.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter