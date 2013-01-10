Укранські правозахисники солідаризувались із засудженим у Білорусі колегою

Українські правозахисники організували в соціальних мережах кампанію солідарності з білоруським правозахисником Алесем Бєляцьким, засудженим до 4,5 років позбавлення волі за несплату податків із грошових коштів, отриманих за кордоном.

Про це повідомляє офіційний сайт Мережі активістів правозахисного руху України.

Приводом для початку кампанії стало рішення суду Ленінського району Гродно (Республіка Білорусь) про застосування штрафних санкцій стосовно гродненських правозахисників Романа Юргеля (Білоруський Гельсінський комітет), Віктора Сазонова і Володимира Хильмановича (Правозахисний центр "Весна") за несанкціонований пікет на підтримку засудженого А.Бєляцького.

Зокрема, білоруські правозахисники розмістили фотографії своєї акції в Інтернеті в Усесвітній день прав людини 10 грудня 2012 року. На цій фотографії активісти тримали в руках портрет ув’язненого голови правозахисного центру "Весна" і Загальну декларацію прав людини.

18 грудня 2012 року було складено протоколи опитування, а вже 19 грудня правозахисникам було представлено протоколи про адміністративне правопорушення. Об'єднавши всі три справи в одну, суддя за дві з половиною години, без перерви в засіданні ухвалив про стягнення штрафу з кожного з учасників акції в розмірі 15 базових величин, що в еквіваленті становить близько 150 євро.

Українські правозахисники закликають своїх колег роздрукувати фотографію А.Бєляцького, сфотографуватися втрьох із цією фотографією та опублікувати її в соціальних мережах.

Як повідомляв УНІАН, віце-президент Міжнародної федерації прав людини, керівник закритого білоруською владою правозахисного центру «Весна» А.Бєляцький був затриманий у Мінську 4 серпня 2011 року й відразу ж узятий під варту.

Підставою для кримінального переслідування стали дані про його зарубіжні банківські рахунки, передані до Мінська чиновниками Литви та Польщі в рамках двосторонніх угод про правову допомогу.

24 листопада 2011 року суд Першотравневого району Мінська визнав А.Бєляцького винним у приховуванні доходів в особливо великих розмірах і засудив його до 4,5 року позбавлення волі в колонії посиленого режиму з конфіскацією майна. Крім того, А.Бєляцький повинен виплатити державі як компенсацію 757 млн 526 тис. 717 рублів (близько 90 тис. доларів). У таку суму суд оцінив "збитки, завдані злочином", і держмито, яке повинен сплатити звинувачений.

18 січня цю суму було перераховано дружиною А.Бєляцького на рахунок суду Першотравневого району Мінська. Гроші було зібрано громадськістю сподіваючись на те, що компенсація збитку вплине на рішення Мінського міськсуду, який пом'якшить вирок правозахиснику.

А.Бєляцький своєї провини не визнає і в суді заявив, що його кримінальна справа політично мотивована. Як пояснив правозахисник, гроші, що надходили на його рахунки, використовувалися як допомога для громадян Білорусі, чиї права були порушені. Банківські рахунки було відкрито за кордоном, оскільки білоруська влада неодноразово відмовляла правозахисникам у реєстрації їх організації.

Міжнародна демократична громадськість, керівництво Євросоюзу, США та низки інших країн вважають А.Бєляцького політв'язнем і вимагають від влади Білорусі звільнення правозахисника.