КНДР дозволила іноземцям брати мобільні з собою, а не лишати на митниці

Як передає РІА «Новости», раніше іноземці були зобов'язані залишати стільникові телефони на митниці при в'їзді до країни.

Співробітник єгипетський-корейського оператора мобільного зв'язку Koryolink, який діє в КНДР, повідомив в інтерв'ю агентству Сіньхуа, що дозвіл набрав чинності 7 січня поточного року. При в'їзді до країни іноземцям потрібно буде заповнити заяву на привласнення їх телефонам спеціального ідентифікаційного номеру, після чого вони зможуть користуватися мобільним зв'язком з підтримкою стандарту 3G.

Мобільним зв'язком користуються 1,8 мільйона громадян КНДР. Їм доступні дзвінки усередині країни і текстові повідомлення. Дзвонити за кордон громадяни КНДР не можуть, але мають доступ до Інтернету, тоді як іноземні громадяни дістали доступ до міжнародних дзвінків, але поки не можуть користуватися Інтернетом. Також іноземці поки не можуть телефонувати один одному "через різні налаштування їх SIM-карт", пояснив агентству співробітник Koryolink.

Очікується, що незабаром уряд КНДР дозволить іноземцям користуватися мобільним Інтернетом. "Це не технічна проблема, ми просто чекаємо дозволу властей", - пояснив агентству представник Koryolink.

Північнокорейський уряд ретельно контролює використання Інтернету громадянами країни. Тільки три навчальні заклади у КНДР мають вихід до всесвітньої мережі: Університет імені Кім Ір Сена, Університет науки і технологій імені Кім Чхека і Пхеньянський університет науки і технологій.