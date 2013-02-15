Вчений: Протягом доби на Землю можуть впасти ще кілька метеоритів

Ці метеорити (як і челябінський) можуть бути частками "хвоста" гігантського метеорита діаметром 50 м і більше, який буде пролітати 16 лютого в небезпечній близькості від Землі. Про це повідомив Росбалту завідувач кафедри небесної механіки матмеха СПбГУ, доктор фізико-математичних наук, заслужений діяч науки РФ Костянтин Холшевніков.

За словами вченого, фахівці знають про небезпечне наближення до планети великого небесного тіла, яке пролетить на відстані всього 15 тис. км. Подібні тіла можуть нести за собою хвіст із часток космічного сміття, в яку включаються і більш дрібні астероїди, подібні до того, який впав під Челябінськом.

"Тому не виключено, що протягом найближчих годин ще кілька шматків такого космічного сміття можуть впасти на Землю. Де? Це важко передбачити, хоча приблизно за кілька годин - можна, але за сприятливих погодних умов: чистому небі, наприклад, - повідомив професор. - Зараз всі вчені вивчають, як веде себе метеорит, але з точністю спрогнозувати місце падіння неможливо ".

За словами астронома, вчені не завжди можуть передбачити наближення до Землі космічних тіл, оскільки науці добре відомі лише великі астероїди діаметром 50 м і більше. Челябінський метеорит був умовно середнім - швидше за все, його діаметр становить близько 10 м. "Вченим відомі близько 500 тис. астероїдів діаметром понад 10 м. Але більш дрібні врахувати дуже складно", - говорить Холшевніков.

При цьому вчений погодився з тим, що його колеги, ймовірно, "прогавили" наближення челябінського метеорита. "Так, промашку скоїли люди, частково все-таки можна було передбачити", - каже доктор фізико-математичних наук.

Як повідомлялося, на території УФО в Курганській, Челябінській, Свердловській областях пройшов метеоритний дощ. Основна частина уламків метеоритного дощу, що пролетів над кількома регіонами УрФО, впала в районі Чебаркуль. У населених пунктах до землі уламки не долетіли, однак ударною хвилею в будинках були вибиті шибки. В результаті постраждали сотні людей. За медичною допомогою після падіння уламків метеорита в Челябінській області звернулися вже понад 400 осіб, повідомили в МВС Росії. Найбільше число постраждалих в Челябінську і Копейську.

За останніми даними оперативного штабу в уряді регіону, метеорит, що пройшов над територією Челябінської області, впав в озеро в 1 км від міста Чебаркуль.

За інформацією МНС, радіаційний фон в регіоні залишається в нормі. Серед постраждалих об'єктів - Челябінський цинковий завод і Південноуральська ГРЕС.