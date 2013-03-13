У Венесуелі не можуть вирішити, що робити з тілом Чавеса

Відомо тільки одне: до шостої години ранку п'ятниці труна з Уго Чавесом залишиться в будівлі Військової академії, де з колишнім президентом продовжать прощатися всі бажаючі. Потім його перенесуть в будівлю музею "Революції 4 лютого". Але от з приводу того, що буде далі, ясності наразі немає.

У вівторок це питання стояло на порядку денному засідання Національної асамблеї, але у результаті було вирішено його відкласти, повідомляє Російська газета.

Кажуть, що сам Команданте в розмовах з соратниками заповідав поховати його в рідному штаті Барінос, на березі річки. Проте відразу після його смерті оточення венесуельського вождя оголосило, що тіло буде забальзамоване і потім поміщене в спеціально споруджений пантеон.

Але тут стала заперечувати опозиція: це суперечить законодавству країни. І ось тепер, можливо, в парламенті зіштовхнуться на цю тему дві позиції: прихильники Чавеса зажадають внести в конституцію спеціальну поправку, а депутати від правих партій мають намір стояти на своєму.

Дивно, але навіть після своєї смерті Уго Чавес поки залишається головною фігурою на політичному полі країни. Хоча формально в боротьбу за пост президента вступили спадкоємець Команданте, в. о. президента Ніколас Мадуро і кандидат від правих сил Ернесто Капрілес-Родонскі.

Причому з перших хвилин їх виборча компанія набула очевидно гострого характеру. Так, ліберал, виходець з олігархічного клану Капрілес звинувачує свого суперника у відвертому використанні адміністративного ресурсу, а також в спекуляціях на тему Чавеса. А Мадуро у відповідь називає Капрілеса "агентом сіоністських кіл" і прозоро натякає на його нетрадиційну сексуальну орієнтацію.

У середу Капрілес відправляється в турне Венесуелою з метою заручитися підтримкою периферійних виборців. Мадуро, виконуючий обов'язки президента, залишається в столиці. Йому забезпечена підтримка незаможних громадян країни - а вони складають більшість.