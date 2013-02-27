Глава польського МЗС буде щасливим, коли вже не треба буде видавати українцям візи

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, про це сьогодні у Варшаві заявив глава Міністерства закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Він відзначив, що польські консульства традиційно видають в Україні більше віз, ніж усі держави Шенгенської зони разом узяті.

"Але щасливим я буду тоді, коли ми взагалі не будемо змушені видавати ці візи", - сказав Р.Сікорський.

Він також зазначив, що Польща продовжує збільшувати кількість своїх консульських представництв в Україні, нагадавши, що нещодавно були відкриті два нових консульства - у Вінниці та Севастополі - та найближчим часом буде відкрито ще представництво у Донецьку.

"Ми будемо підтримувати Україну, як і раніше, для отримання безвізового руху", - запевнив польський міністр.

Як повідомляв УНІАН, польські консульства в Україні минулого року видали більше 640 тис. віз, що на 10% більше, ніж в 2011 році. При цьому видача шенгенських віз зросла на понад 20% - до 450 тис.