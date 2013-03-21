Вселенський Патріарх запросив Папу Римського спільно відвідати Єрусалим

Вселенський Патріарх Константинопольський запросив Папу Франциска спільно відвідати Святу Землю в наступному році з нагоди п'ятдесятої річниці зустрічі Патріарха Афінагора і Павла VI, засновників православно-католицького діалогу. Цей візит відбудеться наступного року.

Про це повідомляє Релігійно-інформаційна служба України.

Під час приватної зустрічі, Патріарх Варфоломій та Папа Франциск обговорили можливі шляхи досягнення єдності, в тому числі в рамках богословського діалогу, захисту навколишнього середовища, а також можливість візиту Папи на Фанар.

Під час зустрічі понтифіка із християнськими лідерами та очільниками інших релігійних спільнот, Варфоломій I був єдиним, хто звернувся до Папи. За словами Патріарха, християни повинні нести свідчення через «церковну єдність», перед лицем економічної кризи в світі і, щоб протистояти «мирським тенденціям», які обмежують життя тільки до земних реалій.

Все це свідчить про єдність між двома лідерами. У своєму зверненні до Патріарха Варфоломія, Папа назвав його своїм «братом Андрієм», підкреслюючи кровний зв'язок між двома апостолами - покровителями двох Церков: Андрієм та Петром, «первозванним» і «першим серед апостолів».

Патріарх наголосив, що серед головних завдань, які стоять перед новим Папою, є «єдність християнських Церков», це «перша і найважливіша з наших проблем» для того, щоб «наше християнське свідчення, заслуговувало довіри ближніх і тих, хто далеко». Отож, за його словами, треба продовжувати богословський діалог між католиками і православними, базований на досвіді і традиції першого тисячоліття, коли єдність була.

Серед інших проблем, які стоять перед Церквою, Патріарх Варфоломій назвав також світову фінансову кризу, відзначивши, що її подолання може бути тільки тоді, коли ті, хто мають багато, будуть багато давати. Патріарх Варфоломій наголосив, що під час свого служіння в Латинській Америці майбутній Папа «служив, як добрий самаритянин… пізнав гіркоту і людські страждання». Патріарх також звернув увагу на простоту Папи.