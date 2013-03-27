КНДР знову заявила про розрив військового зв'язку з Південною Кореєю

Про це повідомляють РІА Новости за інформацією західних інформагентств із посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

"З цього моменту військові лінії зв'язку між Північною і Південною (Кореєю) будуть розірвані", - цитує ЦТАК слова представника командування КНДР.

КНДР на початку березня заявила, що лінія зв'язку між військовими представниками двох корейських держав в пункті переговорів Пханмунджом, розташованому в демілітаризованій зоні між ними, розірвана. Цей крок став відповіддю на посилення Радбезом ООН санкцій проти Пхеньяну. Через кілька днів Сеул повідомив, що ця лінія залишається в робочому стані.

Ситуація на Корейському півострові нагнітається вже кілька тижнів. На початку березня Північна Корея на знак протесту проти проведення спільних навчань США і Південної Кореї відмовилася від всіх угод з Південною Кореєю про ненапад і денуклеаризацію. У вівторок КНДР заявила про підвищення бойової готовності збройних сил для можливого нанесення ударів по військових базах США на острові Гуам і Гаваях, а також по американських об'єктах на континенті.

Після цього Південна Корея повідомила, що її війська в прикордонному з КНДР регіоні були на кілька годин приведені в підвищену бойову готовність, після того, як південнокорейський прикордонник кинув гранату в "невпізнаний об'єкт", який рухається в прикордонній зоні.