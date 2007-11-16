ОБСЄ відмовилася спостерігати за парламентськими виборами в Росії

Бюро демократичних інститутів і у правах людини (БДІПЛ) ОБСЄ не направлятиме місію спостерігачів на майбутні парламентські вибори в Росії, які пройдуть 2 грудня, йде мова у в прес-релізі, розміщеному у п`ятницю на сайті організації.

БДІПЛ проінформував російські власті про те, що організація не зможе реалізувати пропозицію Росії з моніторингу майбутніх виборів в Держдуму, йдеться в повідомленні.

У четвер глава російського МЗС Сергій Лавров заявив про те, що спостерігачі ОБСЄ, які скаржилися на дуже пізню розсилку запрошень на грудневі парламентські вибори в Росії, завчасно одержать візи.

При цьому Лавров підтвердив, що Росія завжди виконувала і надалі виконуватиме свої зобов`язання в рамках ОБСЄ, запрошувати міжнародних спостерігачів на всі вибори.

Доповідач ПАРЄ по Росії Люк ван дер Бранде 9 листопада висловив стурбованість тим, що Росія пізно розіслала запрошення міжнародним спостерігачам на майбутні парламентські вибори. Ван дер Бранде додав, що його також турбує і рішення про обмеження числа міжнародних спостерігачів на виборах у Держдуму.

За його словами, Росія запросила "приблизно 70 спостерігачів по лінії виконавчої влади (всього 210) і по 30 представників від парламентських асамблей (Рада Європи, СНД, ОБСЄ) - разом 300 спостерігачів".

Глава ЦВК РФ Володимир Чуров, коментуючи претензії спостерігачів, пояснив скорочення їх кількості прагненням залучити до спостереження професіоналів.

На минулих думських виборах в Росії в 2003 році, за даними глави Центрвиборчкому, було акредитовано 1168 іноземних спостерігачів

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