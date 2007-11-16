ОБСЄ відмовилася спостерігати за парламентськими виборами в Росії
Російські власті проінформовані
Бюро демократичних інститутів і у правах людини (БДІПЛ) ОБСЄ не направлятиме місію спостерігачів на майбутні парламентські вибори в Росії, які пройдуть 2 грудня, йде мова у в прес-релізі, розміщеному у п`ятницю на сайті організації.
БДІПЛ проінформував російські власті про те, що організація не зможе реалізувати пропозицію Росії з моніторингу майбутніх виборів в Держдуму, йдеться в повідомленні.
|Глава МЗС Росії Сергій Лавров
При цьому Лавров підтвердив, що Росія завжди виконувала і надалі виконуватиме свої зобов`язання в рамках ОБСЄ, запрошувати міжнародних спостерігачів на всі вибори.
Доповідач ПАРЄ по Росії Люк ван дер Бранде 9 листопада висловив стурбованість тим, що Росія пізно розіслала запрошення міжнародним спостерігачам на майбутні парламентські вибори. Ван дер Бранде додав, що його також турбує і рішення про обмеження числа міжнародних спостерігачів на виборах у Держдуму.
За його словами, Росія запросила "приблизно 70 спостерігачів по лінії виконавчої влади (всього 210) і по 30 представників від парламентських асамблей (Рада Європи, СНД, ОБСЄ) - разом 300 спостерігачів".
Глава ЦВК РФ Володимир Чуров, коментуючи претензії спостерігачів, пояснив скорочення їх кількості прагненням залучити до спостереження професіоналів.
На минулих думських виборах в Росії в 2003 році, за даними глави Центрвиборчкому, було акредитовано 1168 іноземних спостерігачів