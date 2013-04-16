У Венесуелі прихильники опозиції побилися з поліцією

У столиці Венесуели прихильники опозиції провели демонстрацію з вимогою перерахунку голосів, відданих на позачергових президентських виборах.

Як передає ІТАР-ТАСС, під час маршу, що відбувся учора увечері, група активістів, озброєних каменями і палицями, несла плакати з написами «Шахрайство» і «Перерахунок», висловлюючи недовіру до результатів виборів і протест проти церемонії оголошення Президентом країни Ніколаса Мадуро.

Маніфестація відбулася на заклик кандидата від Блоку демократичної єдності Енріке Капрілеса, який програв на виборах, відмовився визнавати результати голосування і вимагає перерахунку голосів виборців.

У ході демонстрації відбулися сутички протестувальників з представниками органів правопорядку, під час яких поліцейські застосували сльозогінний газ.