У Венесуелі прихильники опозиції побилися з поліцією

10:12, 16 квітня 2013
Світ
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У Каракасі відбулися сутички прихильників опозиції з поліцією.

Ніколас Мадуро / Фото: ultimasnoticias.com.ve

У столиці Венесуели прихильники опозиції провели демонстрацію з вимогою перерахунку голосів, відданих на позачергових президентських виборах.

Як передає ІТАР-ТАСС, під час маршу, що відбувся учора увечері, група активістів, озброєних каменями і палицями, несла плакати з написами «Шахрайство» і «Перерахунок», висловлюючи недовіру до результатів виборів і протест проти церемонії оголошення Президентом країни Ніколаса Мадуро.

Маніфестація відбулася на заклик кандидата від Блоку демократичної єдності Енріке Капрілеса, який програв на виборах, відмовився визнавати результати голосування і вимагає перерахунку голосів виборців.

У ході демонстрації відбулися сутички протестувальників з представниками органів правопорядку, під час яких поліцейські застосували сльозогінний газ.

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