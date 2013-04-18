В Індонезії затонув пасажирський пором: одна людина загинула, 25 зникли безвісти

Як передає ІТАР-ТАСС, про це повідомив сьогодні представник Національного управління з попереджання стихійних лих по провінції Східний Калімантан Вахью Дідіт. Пором перевозив 40 робітників після завершення робочого дня на місцевому деревообробному підприємстві, але, з не встановленої поки що причини, затонув близько 18:00 за місцевим часом. Врятувати вдалося 14 чоловік.

«Йдеться про відносно великий корабель, на борту судна була достатня кількість рятувальних жилетів, але на тих, кого ми врятували, їх не було. Отже, ми вважаємо, що й ті, хто зник, не встигли надягти жилети також», - вказав В.Дідіт. Він додав, що у пошуках беруть участь поліція і військові. За його словами, погода у момент катастрофи була ясна, причини інциденту розслідуються.

Трагічні випадки на водному транспорті широко поширені в Індонезії. Країна, населення якої досягає 240 млн осіб, розташована на 17 тисячах островів. Експерти зазначають, що навіть недостатньо суворі правила безпеки на водному транспорті рідко виконуються в Індонезії при перевезеннях людей.