Після Бостонського теракту США перевіряє візи студентів
11:59, 04 травня 2013Світ
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Митні інспектори в США повинні упевнитися, що всі іноземні студенти, які в'їжджають на територію Сполучених Штатів, мають при собі чинну навчальну візу.
Кожен іноземний студент повинен підтвердити свій статус до в'їзду в США
Таке рішення озвучили сьогодні в Міністерстві національної безпеки країни, передає ІТАР-ТАСС.
За даними відомства, кожен іноземний студент, який володіє студентською візою, що дає право на навчання в США, повинен підтвердити свій статус до в'їзду в країну.
Таке рішення міністерства стало реакцією на оприлюднену раніше інформацію, згідно з якою громадянина Казахстану Азамата Тажаякова, заарештованого у справі про теракт в Бостоні, впустили в США, незважаючи на те, що його американська студентська в'їзна віза до того часу вже була анульована.
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