Після Бостонського теракту США перевіряє візи студентів

Таке рішення озвучили сьогодні в Міністерстві національної безпеки країни, передає ІТАР-ТАСС.

За даними відомства, кожен іноземний студент, який володіє студентською візою, що дає право на навчання в США, повинен підтвердити свій статус до в'їзду в країну.

Таке рішення міністерства стало реакцією на оприлюднену раніше інформацію, згідно з якою громадянина Казахстану Азамата Тажаякова, заарештованого у справі про теракт в Бостоні, впустили в США, незважаючи на те, що його американська студентська в'їзна віза до того часу вже була анульована.