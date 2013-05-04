Американці протестують проти поховання Царнаєва біля Бостона

Десятки людей висловили протест проти поховання одного з ймовірних виконавців бостонського теракту Тамерлана Царнаєва на розташованому недалеко від місця трагедії кладовищі в місті Вустер (штат Массачусетс).

У четвер влада видала тіло Царнаєва одному з його родичів – Руслану Царні, який проживає в США, повідомляє РІА Новости з посиланням на агентство «Ассошиейтед Прес».

За даними агентства, в п'ятницю тіло Царнаєва було доставлено у похоронне бюро в місті Північне Етлборо, на південь від Бостона. Як відзначає агентство, це викликало обурення місцевих жителів, близько 20 активістів влаштували акцію протесту.

За попередніми даними, в похоронному бюро Етлборо не вдалося домовитися про поховання, і тіло Царнаєва перевезли у похоронне бюро Стефана Грехама Путнама і Махоні (Stefan's Graham Putnam and Mahoney Funeral Parlors) в місто Вустер, який розташований приблизно в 60 кілометрах на захід від Бостона. Директор похоронного бюро Стефан Грехам повідомив «Ассошіейтед Прес», що і йому складно знайти місце на кладовищі, а у його бюро зібралися десятки протестуючих людей.

«Моя проблема – це знайти місце для могили. Багато людей не хочуть бути в цьому замішані. Разом з тим хтось повинен це зробити», – сказав Грехам.

Брати Тамерлан та Джохар Царнаєви звинувачуються в організації теракту на марафоні в Бостоні 15 квітня. Тоді загинули три людини, понад 200 були поранені. Джохар був затриманий 20 квітня. Тамерлан 19 квітня помер від поранень, отриманих у перестрілці з поліцією.