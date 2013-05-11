Колишнього диктатора Гватемали засудили до 80 років тюрми

Як повідомляє РІА «Новости» з посиланням на латиноамериканські ЗМІ, згідно з рішенням суду, його сподвижника, колишнього очільника військової розвідки Гватемали Хосе Родрігеса Санчеса було виправдано.

Вирок складається з двох частин: 50 років в`язниці Ріос Монтт одержав за геноцид, ще 30 років ув’язнення - за злочини проти людства. Таким чином, 87-річний Ріос Монтт став першим лідером з країн Латинської Америки, засудженим до ув`язнення за подібні злочини.

Прокуратура вимагала засудити Ріоса Монтта і Родрігеса Санчеса до 75 років в`язниці кожного. Їх звинувачували у геноциді і причетності до вбивств 1,7 тис. індійців у північному департаменті Кіче в 1982-1983 роках. Уряд тоді проводив політику ”випаленої землі” стосовно індіанських поселень, які могли підтримувати лівих повстанців.

Суддя визнав, що Ріос Монет, як голова держави на той момент, мав усі можливості, щоб зупинити проведення цих операцій проти власного народу, проте не зробив цього. Сам екс-диктатор відкинув пред`явлені звинувачення у геноциді і вбивстві мирних громадян, заявивши про свою невинність. За його словами, він ніколи не давав наказів проводити етнічні чистки.

Ріос Монтт переклав провину за скоєні злочини на конкретних воєначальників, які нібито самостійно ухвалювали ті чи інші рішення, в той час як його робота в основному полягала у політичних справах. Крім того, екс-диктатор вважає, що за вбивством індійців могли стояти члени так званої Повстанської армії бідняків.