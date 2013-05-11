Нетаньяху активно готують візит до Путіна

Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на інформацію прес-секретаря Президента РФ Дмитра Пєскова.

«Такий візит планується», - сказав він і відзначив, що дата візиту уточнюється.

У свою чергу, джерело у дипломатичних колах сказало, що ізраїльський прем`єр розраховує відвідати Сочи на початку наступного тижня. «Візит зараз перебуває на стадії активної підготовки», - сказав співбесідник агентства.

За даними ізраїльської газети «Гаарец», яка посилається на неназваних офіційних представників уряду, на зустрічі планується обговорити поставки російської зброї до Сирії, зокрема, зенітно-ракетних комплексів С-300, а також іранську ядерну програму.

Путін і Нетаньяху 6 травня обговорили ситуацію навколо Сирії по телефону. Розмова відбулася після того, як з`явилися повідомлення про те, що минулого тижня Ізраїль завдав кілька авіаударів по сирійській території. За інформацією «Рейтер», удари були направлені на знищення партії зброї, що призначалася ліванському угрупованню «Хезболлах». У свою чергу, сирійське агентство САНА заявило, що ізраїльської ракетної атаки зазнав науковий центр під Дамаском. У ЗМІ раніше з`явилися повідомлення про те, що Ізраїль добивається від Росії відмови від поставок до Сирії ЗРК С-300.