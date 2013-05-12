Влада Вірджинії запевняє, що Царнаєва поховали законно, але охороняти його нікому

Про це заявив шериф округу Керолайн Тоні Ліппі, пише Лента.ру з посиланням на Associated Press.

Після перевірки документів влада штату дійшла висновку, що папери були оформлені належним чином.

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У той же час Ліппі нагадав, що правоохоронні органи не володіють достатніми ресурсами для того, щоб забезпечувати постійне спостереження за кладовищем.

Влада штату заявила про намір перевірити законність поховання Царнаєва увечері 10 травня після того, як інформація про місце його поховання була розголошена і викликала широкий резонанс.

Як повідомляв УНІАН, американські спецслужби вважають, що вихідці з Чечні Тамерлан та Джохар Царнаеви були організаторами вибухів на Бостонському марафоні 15 квітня. Тоді загинули 3 людини і більше 260 були поранені.