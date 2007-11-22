FT: Путін висловився проти Заходу, вживаючи «нелітературні вирази»

На багатотисячному форумі прихильників курсу президент Росії Володимир Путін звинуватив країни Заходу у змові з метою ослабити країну і ввергнути її в хаос. Як пише газета The Financial Times, під час свого виступу Путін використовував різкі і «нелітературні вирази», які стали його фірмовим стилем. Проте, незваєаючи на різкі випади російського лідера на адресу Заходу, аналітики вважають, що промова Путіна була направлена, головним чином, на аудиторію усередині країни.

Газета.ру