Найвища у світі телевежа нарешті запрацювала на повну силу (відео)

Sky Tree - найвища окремо розташована телекомунікаційна вежа у світі (634 метри), її урочисте відкриття відбулося 22 травня 2012 року. З грудня 2012 телевізійні канали кілька разів проводили мовлення в тестовому режимі, щоб виявити і усунути можливі неполадки, пише РІА Новости.

Sky Tree вже стала однією з найпопулярніших визначних пам'яток японської столиці. За рік її відвідали більше 6,3 мільйона туристів, це на 20% вище початкових розрахунків. На Sky Tree розташовані два оглядові майданчики на висоті 350 метрів і скляна гвинтова пішохідна галерея на висоті 445 метрів. Частина підлоги на першому оглядовому майданчику зроблена зі скла особливої ​​міцності - бажаючі можуть побачити місто прямо у себе під ногами.

Sky Tree - це не тільки башта теле- і радіомовлення, а й розважальний і торговий комплекс. Він включає в себе океанаріум з 10 тисячами представників морської фауни, планетарій, де демонструються не тільки космічні пейзажі, а й ретроспектива Токіо, а також більше 300 магазинів і ресторанів на площі 52 тисячі квадратних метрів.