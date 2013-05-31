ЗМІ: Киргизія денонсує угоду з США про авіабазу

Як повідомив РІА Новости представник прес-служби законодавчого органу, раніше уряд Киргизії вніс на розгляд парламенту законопроект про денонсацію з липня 2014 підписаної в 2009 році угоди з США щодо Центру транзитних перевезень в міжнародному аеропорту "Манас".

"Всі три партійні фракції -"Ата-Мекен","Ар-Намис" і СДПК, що входять до коаліції більшості, схвалили законопроект про денонсацію під час закритих засідань фракцій", - повідомив співрозмовник агентства.

Законопроект пропонує "денонсувати з 11 липня 2014 угоду про співпрацю між урядом Киргизької Республіки і урядом Сполучених Штатів Америки, підписаний 22 червня 2009 року в місті Бішкек, і угоду між урядом Киргизької Республіки і урядом Сполучених Штатів Америки щодо Центру транзитних перевезень в міжнародному аеропорті "Манас" і стосовно будь-яких об'єктів і видів нерухомості, пов'язаних з нею, підписаною 22 червня 2009 року в місті Бішкек".

Авіабаза США, пізніше перейменована в Центр транзитних перевезень, була створена в аеропорті "Манас" у грудні 2001 року і є основним логістичним вузлом для перевезення вантажів і перекидання сил антитерористичної коаліції до Афганістану. Президент Киргизії Алмазбек Атамбаєв неодноразово заявляв, що договір про розміщення американських військових в республіці, дія якого закінчується в середині 2014 року, продовжено не буде.