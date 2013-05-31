США запровадили санкції проти двох українських авіакомпаній

В оприлюдненому списку також ряд іранських компаній. США підозрюють фігурантів списку в порушенні режиму нерозповсюдження або співпраці з Іраном в порушення вже чинних санкцій.

На сайті "Українсько-Середземноморських авіаліній" повідомляється, що компанія здійснює рейси в Дамаск і Тегеран. "Киргизтрансавіа", за даними профільних сайтів, здійснює чартерні авіарейси на замовлення іранської авіакомпанії Mahan Air. Авіакомпанія "Буковина", за даними низки ЗМІ, здає свій авіапарк в оренду іранським перевізникам, повідомляє РІА "Новости".