У Туреччині припинилися масові заворушення

Про це в неділю, 2 червня, повідомляє Lenta.ru за інформацією агентства Reuters.

В даний час двірники вимітають з вулиць сміття, що скупчилося за час заворушень, а крамарі змивають зі стін графіті. На центральній площі Таксим, плани забудови якої і послужили причиною народних хвилювань, залишилися лише кілька демонстрантів. Всю ніч вони палили багаття і скандували антиурядові гасла, проте до ранку затихли.

Агентство уточнює, що в соціальних мережах все ще лунають заклики вийти на площу і продовжити масові демонстрації, проте широкого відгуку вони вже не отримують.

Масові заворушення почалися на площі Таксим в ніч на 1 червня. Демонстрація протесту проти рішення вирубати прилеглий до площі парк і побудувати на його місці торговий центр переросла в зіткнення з поліцією. Турецька влада жорстко придушила заворушення, використавши проти демонстрантів водомети і скидаючи з вертольотів контейнери зі сльозогінним газом.

Сутички з поліцією продовжилися і вдень. Крім того, на знак солідарності на вулиці вийшли і жителі інших турецьких міст, в тому числі Анкари, а екологічні гасла змінилися політичними. Демонстранти, зокрема, зажадали відставки уряду на чолі з прем'єр-міністром Реджепом Тайіпом Ердоганом, звинувативши його в авторитаризмі.

Сам глава уряду ввечері першого червня офіційно визнав, що поліція при розгоні демонстрацій перевищила повноваження і діяла необгрунтовано жорстко. Ердоган розпорядився прибрати з площі Таксим барикади, встановлені там поліцією. Демонстранти розцінили цю вказівка ​​як свою перемогу. У той же час Ердоган підтвердив намір провести реконструкцію парку, уточнивши, що рішення побудувати на його місці торговий центр ще не затверджене.

Всього за час заворушень постраждали близько 100 осіб. Крім того, поліція затримала по всій країні майже тисячу демонстрантів.