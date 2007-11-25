На виборах у Хорватії лідирує опозиція

У Хорватії закінчилося голосування на виборах до парламенту країни.

Згідно з даними екзит-полів, які наводить агентство France Presse, на виборах до Сабору з невеликою перевагою перемагає опозиційна Соціал-демократична партія (СДП) Хорватії. СДП набирає 34,6 відсотка голосів виборців.

Головний конкурент СДП, правлячий Хорватський демократичний союз (ХДС) займає друге місце на виборах, відстаючи на один відсоток. ХДС заручився підтримкою 33,2 відсотка виборців.

Тим часом явка на виборах не перевищує 50 відсотків. За даними на вечір неділі, вона становила 48,1 відсотка.