Сьогодні другу китайську космонавтку відправлять у космос (фото)

Планується, що капсулу «Шенчжоу-10» виведуть в космос ракетою з космодрому на заході Китаю сьогодні о 12:38 за київським часом, пише Радіо Свобода.

15-денна місія передбачає, серед іншого, стикування з орбітальним космічним модулем Тянґон-1, або «Небесним палацом».

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Екіпаж "Шенчжоу-10" складається з трьох осіб -- Не Хайшена, Чжан Сяогуана і 33-річна Ван Япінь, друга жінка-космонавт Китаю. Очікується, що вона проведе шкільний урок з космосу.

Як відомо, першу китайську космонавтку відправляли в космос рік тому. Сьогоднішній запуск має стати вже п’ятим для Китаю за останні 10 років. КНР планує створити власну космічну станцію до 2020 року.