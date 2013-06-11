Сьогодні другу китайську космонавтку відправлять у космос (фото)
08:28, 11 червня 2013Світ
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Сьогодні у Китаї планується відправити на навколоземну орбіту другу жінку-космонавта з цієї країни.
"Шенчжоу-10" виведе на орбіту 3 осіб
Планується, що капсулу «Шенчжоу-10» виведуть в космос ракетою з космодрому на заході Китаю сьогодні о 12:38 за київським часом, пише Радіо Свобода.
15-денна місія передбачає, серед іншого, стикування з орбітальним космічним модулем Тянґон-1, або «Небесним палацом».
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Китайська космонавтка проведе урок із космосу / Фото: Сіньхуа
Екіпаж "Шенчжоу-10" складається з трьох осіб -- Не Хайшена, Чжан Сяогуана і 33-річна Ван Япінь, друга жінка-космонавт Китаю. Очікується, що вона проведе шкільний урок з космосу.
Як відомо, першу китайську космонавтку відправляли в космос рік тому. Сьогоднішній запуск має стати вже п’ятим для Китаю за останні 10 років. КНР планує створити власну космічну станцію до 2020 року.
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