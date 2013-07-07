У місці просвітлення Будди сьогодні підірвали 9 бомб

16:33, 07 липня 2013
Світ
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Вранці 7 липня були підірвані 9 бомб в індійському місті Бодх-Гая, де знаходяться найсвятіші місця для буддистів.

Дерево Бодхи не постраждало / Фото: Wikiprdia, Кен Віланд

В результаті теракту поранення отримали двоє буддійських ченців, повідомляє Лента.ру з посиланням Agence France-Presse.

У той же час газета The India Times повідомляє про п'ятьох постраждалих, серед яких двоє туристів і двоє ченців.

Бомби вибухнули між 5:30 і 6:00. За даними індійської влади, невеликі пошкодження отримали декілька храмів. У поліції при цьому запевнили, що дерево Бодхи не постраждало. Поліцейським також вдалося знешкодити дві бомби. Одна з них знаходилося біля підніжжя 24-метрової статуї Будди.

Жодна з організація поки не взяла на себе відповідальність за теракт.

У Бодх-Гаї крім дерева Бодхи знаходяться декілька святих для буддистів місць, в тому числі храм Махабодхі, внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

За легендою, принц Гаутама Сіддхартха досяг у цих місцях просвітління, медитуючи під фікусовим деревом, відомим зараз як дерево Бодхи. Принц знайшов відповіді на всі свої запитання, зрозумів природу людських страждань, після чого його стали називати Буддою.

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