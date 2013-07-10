Українка очолила уряд Придністров'я
Верховна Рада невизнаної республіки Придністров'я підтримала внесену президентом Євгеном Шевчуком кандидатуру Тетяни Туранськой на пост Голови Уряду ПМР.
«Мені дали два тижні на формування структури уряду. На мій погляд, уряд повинен працювати на існуючій основі. Але якщо знадобиться, необхідні коректування будуть внесені», - зазначила Тетяна Туранськая, виступаючи перед депутатами, повідомляють Новини Придністров'я.
Глава ПМР Шевчук повідомив про те, що він прийняв відставку прем'єра Петра Степанова у «зв'язку з переходом на іншу роботу».
Сьогодні на заключному засіданні весняної сесії Верховної Ради Придністров'я депутати одноголосно підтримали затвердження прем'єром екс-заступника Степанова з регіонального розвитку Тетяни Туранскої, яка виконувала обов'язки прем’єр-міністра з липня місяця.
Туранська Тетяна Михайлівна народилася 20 листопада 1972 року в м. Білгород-Дністровську Одеської області. Національність - українка.
У 1995 році закінчила Одеський державний економічний університет за спеціальністю "Бухгалтерський облік, контроль і аналіз в промисловості".
З січня 1999 року по лютий 2012 року працювала в Податковій інспекції. З 2012 року працювала у виконавчій владі. Влітку 2012 року була призначена на посаду голови державної адміністрації м. Рибниці і Рибницького району.