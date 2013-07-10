Українка очолила уряд Придністров'я

«Мені дали два тижні на формування структури уряду. На мій погляд, уряд повинен працювати на існуючій основі. Але якщо знадобиться, необхідні коректування будуть внесені», - зазначила Тетяна Туранськая, виступаючи перед депутатами, повідомляють Новини Придністров'я.

Глава ПМР Шевчук повідомив про те, що він прийняв відставку прем'єра Петра Степанова у «зв'язку з переходом на іншу роботу».

Сьогодні на заключному засіданні весняної сесії Верховної Ради Придністров'я депутати одноголосно підтримали затвердження прем'єром екс-заступника Степанова з регіонального розвитку Тетяни Туранскої, яка виконувала обов'язки прем’єр-міністра з липня місяця.

Туранська Тетяна Михайлівна народилася 20 листопада 1972 року в м. Білгород-Дністровську Одеської області. Національність - українка.

У 1995 році закінчила Одеський державний економічний університет за спеціальністю "Бухгалтерський облік, контроль і аналіз в промисловості".

З січня 1999 року по лютий 2012 року працювала в Податковій інспекції. З 2012 року працювала у виконавчій владі. Влітку 2012 року була призначена на посаду голови державної адміністрації м. Рибниці і Рибницького району.