Лондонський аеропорт Хітроу відкрився після пожежі на борту Dreamliner

Польоти відновилися через півтори години після закриття аеропорту. Адміністрація «Хітроу», однак, попередила пасажирів про можливі затримки.

На тему: У лондонському аеропорту Хітроу загорівся літак

Про це 12 липня повідомляє Lenta.ru за інформацією Agence France-Presse.

Раніше 12 липня в «Хітору» сталася пожежа на борту лайнера Boeing 787 Dreamliner, що належить авіакомпанії «Ефіопські авіалінії». Під час події літак стояв на стоянці, і пасажирів у ньому не було. На час гасіння пожежі аеропорт закрив обидві злітно-посадочні смуги.

Причини пожежі поки не відомі. Як пише Reuters з посиланням на «Ефіопські авіалінії», перед пожежею літак простояв на стоянці більше восьми годин.

Пожежі на борту лайнерів Boeing 787 Dreamliner траплялися і раніше. Так, в січні 2013 року, після кількох випадків загоряння, польоти таких літаків по всьому світу були припинені. Загоряння були пов'язані з перегрівом літійних акумуляторів, однак причину перегріву фахівцям Boeing встановити не вдалося. Згодом компанія повідомила, що випустила модифікації Dreamliner із змінами, що забезпечують безпеку.