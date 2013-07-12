Лондонський аеропорт Хітроу відкрився після пожежі на борту Dreamliner
Лондонський аеропорт «Хітроу» відновив роботу після ліквідації пожежі на борту Boeing 787 Dreamliner авіакомпанії «Ефіопські авіалінії».
Польоти відновилися через півтори години після закриття аеропорту. Адміністрація «Хітроу», однак, попередила пасажирів про можливі затримки.
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Про це 12 липня повідомляє Lenta.ru за інформацією Agence France-Presse.
Раніше 12 липня в «Хітору» сталася пожежа на борту лайнера Boeing 787 Dreamliner, що належить авіакомпанії «Ефіопські авіалінії». Під час події літак стояв на стоянці, і пасажирів у ньому не було. На час гасіння пожежі аеропорт закрив обидві злітно-посадочні смуги.
Причини пожежі поки не відомі. Як пише Reuters з посиланням на «Ефіопські авіалінії», перед пожежею літак простояв на стоянці більше восьми годин.
Пожежі на борту лайнерів Boeing 787 Dreamliner траплялися і раніше. Так, в січні 2013 року, після кількох випадків загоряння, польоти таких літаків по всьому світу були припинені. Загоряння були пов'язані з перегрівом літійних акумуляторів, однак причину перегріву фахівцям Boeing встановити не вдалося. Згодом компанія повідомила, що випустила модифікації Dreamliner із змінами, що забезпечують безпеку.