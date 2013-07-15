Американський мотогонщик загинув, намагаючись розвинути швидкість до 500 км/год

У неділю Уорнер на колишній базі американських ВПС у штаті Мен втратив управління в ході заїзду, в якому він мав намір досягти швидкості в 300 миль на годину (482 км / год), і вилетів з мотоцикла, модифікованого Suzuki Hayabusa.

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Про це повідомляє РІА Новости за інформацією АП.

Директор гонки Тім Келлі згодом заявив, що Уорнер перебував у свідомості після свого падіння і навіть був здатний говорити, проте помер в госпіталі через годину і 15 хвилин по тому.

У 2011 році Уорнер встановив світовий рекорд швидкості, розвиненої на звичайному мотоциклі - 311 миль на годину (500 км / год).