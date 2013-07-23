У Японії стався землетрус

Землетрус магнітудою 5,2 стався у вівторок в японській префектурі Фукусіма на північному сході країни, загрози цунамі немає, зазначається в повідомленні Головного метеорологічного управління країни.

Підземні поштовхи були зафіксовані за 16 кілометрів на схід від міста Ісікава в районі Хамадорі і за 181 кілометр на північний схід від столиці Японії Токіо.

Осередок залягав на глибині 10 кілометрів під землею. Інформації про жертви і руйнування не надходило, - повідомляє РІА Новости.

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На тему: Рівень радіації на АЕС «Фукусіма-1» перевищив норму в 60 разів Більше двох років тому, 11 березня 2011 року, на північному сході Японії стався руйнівний землетрус магнітудою 9,0. Слідом за підземними поштовхами на узбережжі прийшла 14-метрова хвиля цунамі, яка затопила чотири з шести реакторів АЕС "Фукусіма-1" і вивела з ладу систему охолодження реакторів, що призвело до серії вибухів водню, розплавлення активної зони. Аварія на АЕС через цунамі привела до витоку радіоактивних речовин у навколишнє середовище. Повна ліквідація наслідків аварії займе 30-40 років.