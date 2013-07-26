Депутат Сейму вважає напад на українську церкву не випадковим

Про це йдеться у запиті депутата, текст якого є у розпорядженні агентства УНІАН.

Як зазначив Сич, він отримав інформацію про інцидент від Об'єднання українців у Польщі та поляків українського походження.

"Українська спільнота сприйняла цей випадок з великим занепокоєнням. ОУП відзначає, що це не хуліганський вчинок, а злочин на етнічній основі та, власне, так повинен сприйматися органами влади. Якщо його злегковажити, то це стане заохоченням до подібних нападів - а навіть ще гірших - на українську громаду у Польщі", - йдеться у запиті.

Сич, який є членом правлячої у Польщі партії "Громадянська платформа", звернув увагу на те, що інцидент мав місце наступного дня після історичної "реконструкції" Волинської трагедії, яка відбулася у польському місті Радимно.

За його словами, об'єктом нападу стала українська греко-католицька церква, представники якої активно долучилися до заходів, спрямованих на польсько-українське примирення у контексті відзначення 70-ї річниці Волинської трагедії у Польщі.

Депутат у своєму зверненні просить міністра внутрішніх справ надати інформацію про те, яких заходів вжила польська поліція, аби затримати чоловіка, що кинув петарду в церкву, а також, чи повідомлена про справу прокуратура.

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Як повідомляв УНІАН, 21 липня невідомий молодик кинув петарду у вестибюль української греко-католицької церкви у невеличкому польському містечку Тшеб'ятов в момент, коли там проходило богослужіння.

За даними ОУП, поліція знає особу порушника, але поки не затримала його, оскільки він переховується.

Організація українців у Польщі закликала міністра внутрішніх справ Польщі взяти під особистий контроль цю справу.