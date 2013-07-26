Військові висунули "Братам-мусульманам" ультиматум

До середини суботи радикальний ісламістський рух, який раніше перебував при владі, має можливість приєднатися до плану політичного примирення та врегулювання.

«Ми не будемо нічого робити першими, але, безумовно, жорстко відреагуємо на будь-які заклики до насильства або до чорного тероризму з боку лідерів «Братів» або їх прибічників. Ми зобов'язуємося захищати мирних демонстрантів незалежно від їх симпатій», - заявив представник єгипетських військових.

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Раніше глава Міноборони Єгипту Абдель Фатах аль-Сісі закликав єгиптян вийти в п'ятницю, 26 липня, на мітинг, щоб підтримати пропозицію наділити армію додатковими повноваженнями для наведення ладу в країні. Однак, на думку ісламістів, у тимчасової влади достатньо всіх законних можливостей для припинення заворушень.

У результаті протистояння прихильників і противників «Братів-мусульман» у Єгипті після повалення Мурсі загинули близько 200 осіб, передає Лента.ру.