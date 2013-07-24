Прокуратура Єгипту видала ордер на арешт лідера Братів-мусульман

Про це передає РІА Новости з посиланням на агентство Рейтер.

За даними агентства, Бадіа вже був одного разу затриманий для допиту і пізніше відпущений після того, як армія Єгипту відсторонила від влади президента Мухаммеда Мурсі.

Раніше прокуратура Єгипту оголосила про початок кримінального розслідування щодо Мурсі і ще восьми членів руху Брати-мусульмани, включаючи лідера організації, за звинуваченнями у шпигунстві, підбурюванні до насильства і завданні серйозного збитку економіці держави.

На тему: Заворушення в Єгипті: 7 людей загинули, понад 260 постраждали (відео)

Також сьогодні Брати-мусульмани заявили, що вважають "оголошенням громадянської війни" заяву голови міністерства оборони Єгипту Абдельфаттаха ас-Сісі, який закликав народ вийти на мітинги, щоб санкціонувати рішучі дії армії у боротьбі з тероризмом, повідомляють в середу арабські ЗМІ.

"Найстрашніше в заяві ас-Сісі - це заклик до своїх прихильників виходити на вулиці. Це оголошення громадянської війни", - сказано в заяві руху.

Нагадаємо, міністр оборони Єгипту в середу закликав єгиптян вийти на масові демонстрації у найближчу п'ятницю на підтримку армії і поліції. Він закликав співгромадян "уповноважити армію і поліцію боротися з тероризмом і насильством, якщо це буде необхідно". Представники армії країни після виступу ас-Сісі були змушені прокоментувати слова міністра, підкресливши, що це заклик не до насильства, а заява про необхідність дати рішучу відсіч тероризму.

Заяви ас-Сісі пролунали на тлі безперервних протестів у єгипетських містах прихильників екс-президента ісламіста Мухаммеда Мурсі, а також нападів на сили безпеки на півночі Синайського півострова.