На фоні наростаючих протестів уряд Тунісу зібрався на екстрене засідання

На екстренному засіданні обговорювались дії влади у відповідь на протести з вимогами відставки уряду, проте, про якісь конкретні кроки урядовців після засідання не повідомлялося, пише Радіо Свобода.

Сьогодні вранці влада Тунісу оголосила головну площу столиці країни, міста Туніса, перед будівлею парламенту «закритою військовою зоною» після того, як учора ввечері на ній зібралися близько 25 тисяч і супротивників, і прихильників уряду, і поліції ледь вдалося відгородити їх одне від одного барикадами.

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Позавчора поліція з допомогою подразливого газу розганяла демонстрацію протесту, що виникла після похорону Мухаммада Брагмі, вбитого минулого тижня світського опозиціонера до поміркованої ісламістської влади Тунісу. Він став уже другим опозиційним політиком такого спрямування, вбитим за останні півроку.

Критики заявляють, що поміркована ісламістська влада на чолі з партією «Ан-Нагда» («Відродження») не здатна втримати під контролем ісламістських екстремістів чи й потурає їм. Опозиція вимагає відставки нинішнього уряду і створення «уряду національного порятунку».

Масові демонстрації протесту після вбивства в лютому опозиціонера Шокрі Белаїда призвели тоді до зміни уряду в Тунісі.