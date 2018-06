12% депозитів у Bank of Cyprus «розморозили»

Міністерство фінансів і Центральний банк Кіпру оголосили про завершення рекапіталізації Bank of Cyprus (BOC) шляхом перетворення 47,5% незастрахованих депозитів у акції банку, внаслідок чого 12% раніше заблокованих депозитів будуть доступні власникам.

Про це повідомляється на офіційному сайті Центрального банку Кіпру.

Згідно з повідомленням, рекапіталізація є фінальним етапом щодо резолюції стосовно банку, і подальших обмежень не передбачається. В результаті рекапіталізації капітал банку досяг мінімального рівня адекватності й, згідно з останньою фінансовою інформацією, оцінюється в 12%. В результаті зміни структури акцій усі їх утримувачі стануть власниками простих акцій.

Як повідомляється, депозити буде розподілено рівномірно на три частини за термінами на шість, дев'ять і дванадцять місяців відповідно. Банк зможе одноразово подовжити термін депозиту на аналогічний період. Ставку відсотків за такими депозитами буде встановлено на рівні, який вище рівня за аналогічними депозитами банку. Що стосується успадкованих вкладників Laiki Bank, їхні вклади буде компенсовано також акціями BоC, що становитиме близько 18% акціонерного капіталу об'єднаної групи.

Також повідомляється, що в рамках прийнятої резолюції обов'язки ради директорів із цього моменту виконуватиме тимчасова рада директорів до річних зборів акціонерів банку.

Як повідомляв УНІАН, Центральний банк Кіпру вжив заходи з виведення з кризи Cyprus Popular Bank (Laiki Bank), націоналізованого внаслідок суттєві збитки в Греції, зокрема ухвалив рішення про продаж бізнесу Laiki Bank на Кіпрі банку Bank of Cyprus. В результаті цього Bank of Cyprus отримав велику частину бізнесу Laiki Bank, за винятком підрозділів банку за кордоном. Згідно з прийнятою резолюцією стосовно банку, близько 60% депозитів у Bank of Cyprus, які не гарантовані європейським законодавством, було «заморожено» до вересня.

В Україні банки Laiki Bank і Bank of Cyprus представлені дочірніми банками «Марфін Банк» (м. Іллічівськ, Одеська обл.) і «Банк Кіпру» (м. Київ).

«Марфін Банк» (раніше - «Морторгбанк») працює на ринку України з 1993 року і входить до групи середніх банків.

«Банк Кіпру» (раніше - «АвтоЗАЗБанк») працює на ринку України з 1991 року і входить до групи невеликих банків.