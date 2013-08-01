Російських військових позбавлять від подвійних тлумачень

Виступаючи в середу на колегії відомства, він зазначив, що якщо не виходить підготувати єдиний курс історії для країни, потрібно підготувати його для армії і запровадити в усі курси навчання військовослужбовців.

Крім цього, міністр доручив скласти перелік обов'язкових для прочитання військовослужбовцями книг з військово-патріотичної тематики.

У квітні, нагадує РІА "Новости", президент країни Володимир Путін доручив уряду до кінця року розробити єдину концепцію курсу історії Росії в школах і звільнити підручники російських школярів від подвійних тлумачень. Проект концепції з розробки цих підручників буде представлений на громадське обговорення у вересні.