Коралові рифи в Таїланді почорніли від розливу нафти

Численні коралові рифи, які є однією з головних визначних пам'яток острова Самет в Таїланді, почорніли внаслідок розливу нафти в Південно-Китайському морі. Колір змінили майже 70 відсотків коралів, повідомляє сьогодні ІТАР-ТАРС з посиланням на адміністрацію національного парку Као Лем Я, на території якого розташований острів.

Як зазначають екологи, рифи постраждали від сирої нафти, а також від хімічних реагентів, що використовуються під час операції з ліквідації розливу. "Водолази обстежили коралові рифи і жахнулися. Ми вже звернулися в поліцію зі скаргою щодо спричинення екологічної шкоди", - розповів керівник національного парку Сумет Саітонг.

У ліквідації забруднення на території острова беруть участь майже 600 солдат, а також волонтери та співробітники нафтової компанії, робота якої призвела до екологічного лиха.

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Рада з туризму Таїланду сьогодні оцінила шкоду туристичному бізнесу острова Самет як мінімум в 3,3 млн доларів. Острів щорічно відвідує майже один млн гостей, проте на найближчі кілька місяців понад 50 відсотків туристів скасували раніше заброньовані номери.

Майже 50 тонн сирої нафти потрапили в суботу в Південно-Китайське море в результаті витоку з трубопроводу. В результаті інциденту, що стався в 20 км від берега, утворилася пляма завдовжки 2,5 км і шириною близько 800 метрів. За даними компанії "Пі-Ті-Ті глобал кемікал", відповідальної за розлив нафти, велика частина забруднення на острові вже ліквідована.