У Москві горить школа

На південному заході Москви горить школа, з будівлі евакуювали людей.

Як передає РІА «Новости» з посиланням на представника московського управління МНС РФ, пожежа в школі, розташованій по Ломоносовському проспекту, відбувається в підвальному приміщенні.

До місця НП виїхали десять пожежних розрахунків. Даних про масштаби займання і потерпілих поки що немає.