У Москві горить школа
11:47, 06 грудня 2007Світ
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Відбувається евакуація людей
На південному заході Москви горить школа, з будівлі евакуювали людей.
Як передає РІА «Новости» з посиланням на представника московського управління МНС РФ, пожежа в школі, розташованій по Ломоносовському проспекту, відбувається в підвальному приміщенні.
До місця НП виїхали десять пожежних розрахунків. Даних про масштаби займання і потерпілих поки що немає.
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