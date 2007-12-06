У Москві горить школа

11:47, 06 грудня 2007
Світ
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Відбувається евакуація людей

На південному заході Москви горить школа, з будівлі евакуювали людей.

Як передає РІА «Новости» з посиланням на представника московського управління МНС РФ, пожежа в школі, розташованій по Ломоносовському проспекту, відбувається в підвальному приміщенні.

До місця НП виїхали десять пожежних розрахунків. Даних про масштаби займання і потерпілих поки що немає.

 

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