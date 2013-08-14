Законсервовані трудові мігранти обурили Литву

За словами дипломата, вона написала лист редактору газети, зазначивши, що карикатура є «жахливою, ксенофобською і расистською». «Також я нагадала редактору, що литовці у Великобританії живуть вже близько 100 років і платять там податки і таким чином роблять внесок у благополуччя Великобританії», - додала Скайгіріте-Ляушкене.

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Про це повідомляє Lenta.ru за інформацією Delfi.lt.

Представниця Литви висловила сподівання, що її лист буде опубліковано.

Карикатура, про яку йдеться, була опублікована в номері The Independent за 13 серпня. На ній зображена упаковка популярної торгової мережі Tesco, в якій складені людські тіла, затягнуті плівкою. На упаковці написано: «Трудові мігранти» і «Упаковка дешевої робочої сили».

Під малюнком був поміщений логотип Tesco і змінений слоган компанії «Every lithuanian helps» («Згодиться кожен литовець»). Оригінальний варіант слогана - «Еvery little helps».

У Великобританії за даними перепису 2011 проживали близько 95 тисяч литовців.