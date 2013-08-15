Сирія погодилася розслідувати на умовах ООН застосування хімічної зброї

Принципова домовленість про розслідування вже була досягнута раніше, однак всесвітня організація і сирійська влада проговорювали умови співпраці, необхідної для ефективної і безпечної роботи експертів, передає ИТАР-ТАСС.

"Генеральний секретар ООН із задоволенням оголошує, що уряд Сирії дав офіційно згоду з модальностями співробітництва, необхідного для належної, безпечної та ефективної роботи місії", - наголошується в поширеній у середу, 14 серпня, заяві офіційного представника генсека Мартіна Несіркі.

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"Генеральний секретар висловлює свою вдячність уряду Сирії за співпрацю з його боку. Нашою метою залишається проведення повністю незалежного та неупередженого розслідування", - запевнив Несіркі.

За його словами, тепер прибуття групи інспекторів до Сирії "неминуче". Несіркі підтвердив, що команда під керівництвом шведського професора Оке Сельстрема, що перебуває в Гаазі, відбуде до Сирії найближчим часом і пробуде там щонайменше 14 днів. Цей термін може бути збільшений "за взаємною згодою", пояснив він.

Спрямована до Сирії група слідчих складається з приблизно десяти експертів Організації з заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) та Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) без представників п'яти країн-постійних членів Ради Безпеки ООН (РФ, Великобританія, Китай, США, Франція).

За домовленістю з урядом САР інспектори будуть одночасно розслідувати три передбачувані хімічні атаки.

Офіційно оголошено, що одним з місць, куди вони вирушать, буде Хан-ель-Асал, де, як стверджують сирійська та російська влада, 19 березня бойовики застосували нервово-паралітичний газ зарин.

Сполучене Королівство, США і Франція, зі свого боку, передали секретаріату всесвітньої організації відомості про випадки застосування хімічної зброї владою САР проти заколотників.

Загалом ООН має у своєму розпорядженні твердження про 13 атак з використанням отруйних речовин.