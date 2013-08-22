У парламенті Молдови посадять комісара, який буде розбороняти бійки

У парламенті Молдови введено посаду комісара з етики, який зобов'язаний попереджати бійки між депутатами, які почастішали останнім часом, та їх взаємні образи.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС з посиланням на прес-службу уряду Молдови, нововведення передбачене схваленим Кабінетом міністрів законом про кодекс етики і поведінку народного обранця.

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Документ включає в себе правила поведінки на пленарних засіданнях парламенту, а також поза його стінами. Депутатам заборонено вдаватися до рукоприкладства і образ. Порушників ці правила зобов'яжуть публічно вибачитись, оголосять догану або позбавлять парламентської допомоги. Передбачені й інші заходи дії. За дотриманням правил наказано стежити комісару з етики, який обиратиметься на конкурсній основі, терміном на 5 років і володіти імунітетом.

Проти нововведення виступила опозиційна Партія комуністів Республіки Молдова, яка домагається розпуску парламенту і проведення дострокових виборів. Комуністи регулярно приносять до парламенту мегафони, що сприяє зриву засідань.