У Дагестані 700 людей побилися через ділянку землі, постраждали поліцейські

Постраждали четверо поліцейських, повідомляє РИА Новости з посиланням на МВС Дагестану.

За даними відомства, інцидент стався в середу в місцевості "Чорні камені" Кумторкалінского району. "Зібралися близько 700 осіб, мешканці селища Тарки міста Махачкала і жителі селища Новострой Кумторкалінського району, з метою вирішення питання про приналежність даної ділянки місцевості", - сказано в повідомленні.

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Незабаром група осіб з числа присутніх почала кидати каміння і пляшки в один одного. Намагаючись припинити бійку, травми отримали чотири співробітники поліції, один з яких був госпіталізований.

Як повідомляє МВС, було введено оперативний план "Вулкан-1", на ділянці траси "Махачкала-Астрахань" було обмежено рух автотранспорту. Для охорони громадського порядку було задіяно 630 співробітників поліції. На місце виїжджали в.о. міністра внутрішніх справ по Дагестану, заступники начальника поліції МВС по Дагестану, начальник управління організації охорони громадського порядку МВС по республіці, представники МНС та управління СК.

О 23:00 після проведеної роз'яснювальної бесіди присутні розійшлися, повідомляє МВС. Рух автотранспорту на трасі відновили. "Керівництвом МВС по республіці Дагестан на місці організовано чергування 70 співробітників поліції", - додає відомство.