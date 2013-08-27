Ізраїль на Сирію нападати не буде, але відповісти готовий

Про це заявив у вівторок глава ізраїльського уряду Беньямін Нетаньяху.

Незмінність підходів до подій в сусідній країні прем'єр підтвердив за підсумками міжвідомчої наради "з питань безпеки", яке пройшла в Тель-Авіві на тлі зростаючої загрози військової операції західних країн проти правлячого в Сирії режиму Башара Асада, пише РІА Новости.

"Ізраїль готовий до будь-якого сценарію. Ми не беремо участі у громадянській війні в Сирії, але, якщо побачимо будь-яку спробу напасти на нас, ми відреагуємо і відреагуємо з усією міццю", - сказав він.

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Ізраїльські війська в минулому неодноразово відкривали вогонь по позиціях сирійської армії у відповідь на снаряди, що перелітали через лінію роз'єднання на Голанських висотах. З початку року ЗМІ також нарахували не менше чотирьох бомбардувань сирійській території, в причетності до яких підозрюється Ізраїль.