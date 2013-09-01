Нельсона Манделу виписали з лікарні в критичному стані (оновлена)

Про це повідомив представник адміністрації президента країни Мак Махараж, передає ИТАР-ТАСС.

"Сьогодні вранці Нельсон Мандела був виписаний з лікарні Преторії. Він перебуває у критичному стані, який іноді стає нестабільним. Проте, лікарі переконані, що він одержуватиме таке саме інтенсивне лікування в своєму будинку в Х’ютоні, як і в лікарні Преторії", - заявив Махараж.

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За його словами, в будинку екс-президента організована реанімаційна палата, в якій чергуватимуть ті самі лікарі, що й у лікарні.

95-річний Мандела був госпіталізований 8 червня із загостренням легеневої інфекції. Під час 27-річного тюремного ув’язнення за часів апартеїду він хворів на туберкульоз.